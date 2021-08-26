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ЦСКА 10 лет не обыгрывает «Зенит» в гостях. Последняя победа – техническое поражение «Зенита»
3 часа назад
«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче шестого тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.
ЦСКА не побеждает «Зенит» в гостях 10 лет во всех турнирах. Последняя победа была в 2011 году – 3:0. Тот матч закончился со счетом 1:1, но «Зенит» получил техническое поражение за отсутствие в составе доморощенного футболиста не старше 1990 года.
- После этого команды провели в Санкт-Петербурге 11 матчей – семь побед «Зенита» и четыре ничьих.
- «Зенит» победил ЦСКА в трех последних матчах РПЛ.
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