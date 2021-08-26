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«Ахмат» забил на пятой добавленной минуте и победил «Арсенал». Главные тренеры команд получили по желтой карточке
вчера, 22:29
- «Ахмат» не проигрывает «Арсеналу» в РПЛ шесть матчей подряд. Последний раз «Арсенал» побеждал в 2018 году.
- В первом тайме за неспортивное поведение по желтой карточке получили главные тренеры команд Андрей Талалаев и Дмитрий Парфенов.
- Победный гол на пятой добавленной минуте забил Игорь Коновалов.
- «Арсенал» остался в зоне вылета, «Ахмат» в этом сезоне ни разу не сыграл вничью.
В седьмом туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Зенита» (11 сентября), «Арсенал» – против ЦСКА (11 сентября).
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