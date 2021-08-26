РПЛ
Арсенал Тула
Ахмат
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ахмат #Арсенал Тула

«Ахмат» забил на пятой добавленной минуте и победил «Арсенал». Главные тренеры команд получили по желтой карточке

вчера, 22:29
  • «Ахмат» не проигрывает «Арсеналу» в РПЛ шесть матчей подряд. Последний раз «Арсенал» побеждал в 2018 году.
  • В первом тайме за неспортивное поведение по желтой карточке получили главные тренеры команд Андрей Талалаев и Дмитрий Парфенов.
  • Победный гол на пятой добавленной минуте забил Игорь Коновалов.
  • «Арсенал» остался в зоне вылета, «Ахмат» в этом сезоне ни разу не сыграл вничью.

В седьмом туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Зенита» (11 сентября), «Арсенал» – против ЦСКА (11 сентября).

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Конате 31
Коновалов 90
2:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Степанов 38

Турнирная таблица РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
Как каждый клуб РПЛ относится к отмене лимита: полный список. Почти все топы – за, аутсайдеры – против либо за смягчение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ахмат
#Арсенал Тула