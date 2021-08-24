Россия
Главред Sport24 Самвел Авакян стал руководителем пресс-службы сборной России. Он будет совмещать должности
2 часа назад
Сборная России объявила об изменениях в административно-тренерском штабе. Среди назначений – новый глава пресс-службы. Им стал главный редактор Sport24 Самвел Авакян.
Контракт с Авакяном рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2022. «Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной», – сказал он.
Все назначения в сборную:
- Хуан Хосе Солья Агиар – ассистент тренера по физподготовке, Карлос Алонсо Кальвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес – физиотерапевты
- Владимир Хайтин – старший врач
- Михаил Вартапетов и Константин Моденов – врачи
- Павел Скорик – массажист
- Даниил Потапов – старший администратор
- Сергей Емин – аналитик
- Эдуард Шубин – администратор и руководитель пресс-службы
- Самвел Авакян – руководитель пресс-службы
- Сергей Куличенко – начальник команды
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