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Главред Sport24 Самвел Авакян стал руководителем пресс-службы сборной России. Он будет совмещать должности

2 часа назад

Сборная России объявила об изменениях в административно-тренерском штабе. Среди назначений – новый глава пресс-службы. Им стал главный редактор Sport24 Самвел Авакян.

Контракт с Авакяном рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2022. «Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной», – сказал он.

Все назначения в сборную:

  • Хуан Хосе Солья Агиар – ассистент тренера по физподготовке, Карлос Алонсо Кальвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес – физиотерапевты
  • Владимир Хайтин – старший врач
  • Михаил Вартапетов и Константин Моденов – врачи
  • Павел Скорик – массажист
  • Даниил Потапов – старший администратор
  • Сергей Емин – аналитик
  • Эдуард Шубин – администратор и руководитель пресс-службы
  • Самвел Авакян – руководитель пресс-службы
  • Сергей Куличенко – начальник команды
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РФС
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