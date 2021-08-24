Главред Sport24 Самвел Авакян стал руководителем пресс-службы сборной России. Он будет совмещать должности

Сборная России объявила об изменениях в административно-тренерском штабе. Среди назначений – новый глава пресс-службы. Им стал главный редактор Sport24 Самвел Авакян.

Контракт с Авакяном рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2022. «Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной», – сказал он.

Все назначения в сборную: