Манчестер Сити
Серхио Агуэро
Венсан Компани
Давид Сильва
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#Манчестер Сити #Серхио Агуэро #Венсан Компани #Давид Сильва

«Ман Сити» представит статуи Компани и Сильвы перед матчем с «Арсеналом». Через год установят статую Агуэро

2 часа назад

«Манчестер Сити» объявил о презентации статуй двух игроков, выигравших с клубом первое чемпионство Англии. 28 августа «Сити» презентует монументы в честь Венсан Компани и Давида Сильвы.

  • Компани играл в «Сити» с 2008 по 2019 год. Это самый успешный капитан в истории клуба: он четыре раза выиграл АПЛ, два раза Кубок Англии и четыре раза Кубок английской лиги.
  • Силва играл в «Сити» с 2010 по 2020 год. Он выиграл четыре АПЛ, два Кубка Англии и пять Кубков лиги. Провел за команду 436 матчей и сохраняет клубный рекорд.

О планах установки статуй этим игрокам объявили вскоре после их ухода из клуба, но точной даты до сих пор не было. В сообщении «Сити» сказано, что установка статуй закрепит за футболистами «постоянный статус легенд».

Третью статую установят Серхио Агуэро в 2022 году. Он выступал в «Сити» с 2011 по 2021 гол и за это время стал лучшим бомбардиром команды с 360 голами.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Манчестер Сити»
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