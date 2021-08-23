Локомотив
РПЛ
Гжегож Крыховяк
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #РПЛ #Краснодар #Гжегож Крыховяк

«Локомотив» объяснил пост о Крыховяке «коммуникационным планом». Болельщики посчитали публикацию оскорбительной

час назад

«Локомотив» после матча с «Краснодаром» выпустил в соцсетях посты о победе. На всех четырех фото в публикации показан Гжегож Крыховяк – бывший игрок «Локомотива», который в межсезонье перешел в «Краснодар».

  • Болельщики восприняли этот пост как оскорбление футболиста. И указали, что с Крыховяком «Локомотив» выиграл Кубок и Суперкубок России.
  • Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус в комментариях в инстаграме тоже раскритиковал пост. Он написал: «Admin 🥴».
  • Резонанс возник еще из-за того, как Крыховяк ушел в «Краснодар». Когда клубы объявили о его трансфере, он обратился к болельщикам и написал, что это решение «было принято за его спиной».

Пресс-служба «Локомотива» объяснила, что следовала «коммуникационному плану» на матч с «Краснодаром». Он основан на особенностях, которые есть у обеих команд: зеленом цвете и игроках, выступавших за оба клуба. Это Крыховяк и Федор Смолов.

Главное из заявления «Локомотива»:

  • Подпись к посту не была попыткой обидеть Крыховяка.
  • Фото в публикации «показывают честную борьбу на футбольном поле».
  • Указание на выбор «правильных цветов» не задумывалось как оскорбление.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sport24
Еще по теме
РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России
«Динамо» – лидер РПЛ после пяти туров, Смолов – лучший бомбардир
«Рубин» сыграл вничью с «Химками». Он не проигрывает в РПЛ восемь матчей подряд и идет в зоне еврокубков
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#РПЛ
#Краснодар
#Гжегож Крыховяк