«Локомотив» объяснил пост о Крыховяке «коммуникационным планом». Болельщики посчитали публикацию оскорбительной

Болельщики восприняли этот пост как оскорбление футболиста. И указали, что с Крыховяком «Локомотив» выиграл Кубок и Суперкубок России.

Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус в комментариях в инстаграме тоже раскритиковал пост. Он написал: «Admin 🥴».

Резонанс возник еще из-за того, как Крыховяк ушел в «Краснодар». Когда клубы объявили о его трансфере, он обратился к болельщикам и написал, что это решение «было принято за его спиной».

Пресс-служба «Локомотива» объяснила, что следовала «коммуникационному плану» на матч с «Краснодаром». Он основан на особенностях, которые есть у обеих команд: зеленом цвете и игроках, выступавших за оба клуба. Это Крыховяк и Федор Смолов.

Главное из заявления «Локомотива»: