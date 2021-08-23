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Гжегож Крыховяк
Краснодар
«Локомотив» объяснил пост о Крыховяке «коммуникационным планом». Болельщики посчитали публикацию оскорбительной
час назад
«Локомотив» после матча с «Краснодаром» выпустил в соцсетях посты о победе. На всех четырех фото в публикации показан Гжегож Крыховяк – бывший игрок «Локомотива», который в межсезонье перешел в «Краснодар».
- Болельщики восприняли этот пост как оскорбление футболиста. И указали, что с Крыховяком «Локомотив» выиграл Кубок и Суперкубок России.
- Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус в комментариях в инстаграме тоже раскритиковал пост. Он написал: «Admin 🥴».
- Резонанс возник еще из-за того, как Крыховяк ушел в «Краснодар». Когда клубы объявили о его трансфере, он обратился к болельщикам и написал, что это решение «было принято за его спиной».
Пресс-служба «Локомотива» объяснила, что следовала «коммуникационному плану» на матч с «Краснодаром». Он основан на особенностях, которые есть у обеих команд: зеленом цвете и игроках, выступавших за оба клуба. Это Крыховяк и Федор Смолов.
Главное из заявления «Локомотива»:
- Подпись к посту не была попыткой обидеть Крыховяка.
- Фото в публикации «показывают честную борьбу на футбольном поле».
- Указание на выбор «правильных цветов» не задумывалось как оскорбление.
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