На открытии Паралимпиады пронесут флаг Афганистана. Спортсмены оттуда пропустят соревнования из-за госпереворота

Организаторы Паралимпиады в Токио поддержат спортсменов из Афганистана во время церемонии открытия. На ней пронесут флаг страны, несмотря на пропуск соревнований Афганистаном.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал акцию посланием «мира» всем странам. Флаг пронесет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.