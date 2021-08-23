Паралимпиада-2020
На открытии Паралимпиады пронесут флаг Афганистана. Спортсмены оттуда пропустят соревнования из-за госпереворота
3 часа назад
Организаторы Паралимпиады в Токио поддержат спортсменов из Афганистана во время церемонии открытия. На ней пронесут флаг страны, несмотря на пропуск соревнований Афганистаном.
Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал акцию посланием «мира» всем странам. Флаг пронесет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
- К Паралимпиаде готовились два афганских спортсмена – тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули. Худадади стала бы первой афганской женщиной, выступившей на Паралимпиаде.
- Из-за прихода к власти «Талибана» [организация запрещена в России и признана террористической] ситуация в Афганистане стала нестабильной. Аэропорты в стране закрыты, поэтому паралимпийский комитет не может организовать вылет в Токио. Спортсмены пропустят соревнования.
- Паралимпиада стартует 24 августа. В ней примут участие больше 4 тысяч спортсменов из 160 стран.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые