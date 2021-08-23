Киммих продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. К концу соглашения он проведет в клубе десять лет

«Бавария» и Йозуа Киммих продлили контракт на четыре года – до сезона-2024/25.

«Бавария» – единственный клуб, за который Киммих выступал в Бундеслиге. Он перешел туда в 2015 году.

До «Баварии» на профессиональном уровне он играл только за РБ «Лейпциг». Но клуб не выступал на тот момент в главной лиге.

Киммиху 26 лет. К концу нового контракта ему будет 30, он проведет тому моменту десять лет в «Баварии».

За шесть лет он сыграл 264 матчах в клубе, забил 30 голов и отдал 74 ассиста. Он шестикратный победитель Бундеслиги, трехкратный победитель Кубка Германии, а также победитель Лиги чемпионов.