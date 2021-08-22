«Динамо» – лидер РПЛ после пяти туров, Смолов – лучший бомбардир

В РПЛ завершились все матчи пятого тура. Единоличный лидер – «Динамо», которое набрало 12 очков (четыре победы и одно поражение).

По 11 очков – у «Зенита», «Локомотива» и «Рубина». Это единственные клубы, которые не проигрывали в этом сезоне. Они занимают второе, третье и четвертое места соответственно.

Единственный клуб без побед – «Урал». Он набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Федор Смолов забил пять голов за пять матчей и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров.

Турнирная таблица РПЛ