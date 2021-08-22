Смолов забил пять голов в пяти матчах РПЛ. Он стал лучшим бомбардиром

В матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» нападающий «Локомотива» Федор Смолов вышел в стартовом составе и забил два гола к 33-й минуте. В обоих голах ему ассистировал Рифат Жемалетдинов.

Это первый дубль Смолова в этом сезоне. Он забил пять голов за пять стартовых матчей РПЛ и не отметился мячом только против «Уфы».

На данный момент Смолов единолично возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. За весь прошлый сезон он забил в Премьер-лиге семь голов.

Смолов попал в состав сборной России на сентябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022.