Федор Смолов
РПЛ
Краснодар
Локомотив
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#Федор Смолов #РПЛ #Локомотив #Краснодар

Смолов забил пять голов в пяти матчах РПЛ. Он стал лучшим бомбардиром

3 часа назад

В матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» нападающий «Локомотива» Федор Смолов вышел в стартовом составе и забил два гола к 33-й минуте. В обоих голах ему ассистировал Рифат Жемалетдинов.

Это первый дубль Смолова в этом сезоне. Он забил пять голов за пять стартовых матчей РПЛ и не отметился мячом только против «Уфы».

На данный момент Смолов единолично возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. За весь прошлый сезон он забил в Премьер-лиге семь голов.

Смолов попал в состав сборной России на сентябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 7
Смолов 33
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кордоба 71
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Источник:
Гол.ру
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