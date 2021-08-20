Карим Бензема
Примера
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карим Бензема #Реал #Примера

Бензема продлил с «Реалом» контракт на два года. Он играет там 12 лет

2 часа назад

Карим Бензема и президент «Реала» Флорентино Перес

сайт «Реала»

Новый контракт Карима Бензема и «Реала» рассчитан до 2023 года. Если он отработает весь контракт и не уйдет раньше, то проведет в клубе 14 лет.

  • Бензема 33 года, он выступает за «Реал» с 2009 года. Это второй клуб в его профессиональной карьере, другим был «Лион», за который он выступал с 2004 года.
  • За время в «Реале» Бензема выиграл четыре Лиги чемпионов и три чемпионата Испании. Он провел за клуб 560 матчей, забил 281 гол и отдал 144 ассиста.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Реала»
Еще по теме
Бензема играет с перебинтованным мизинцем больше двух лет. Однажды он отказался от операции – чтобы не пропускать слишком много матчей
Бензема затащил «Реал» в борьбу за чемпионство. Гол пяткой «Барселоне» – один из многих ключевых моментов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карим Бензема
#Реал
#Примера