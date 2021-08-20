Карим Бензема
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Реал
Бензема продлил с «Реалом» контракт на два года. Он играет там 12 лет
2 часа назад
Новый контракт Карима Бензема и «Реала» рассчитан до 2023 года. Если он отработает весь контракт и не уйдет раньше, то проведет в клубе 14 лет.
- Бензема 33 года, он выступает за «Реал» с 2009 года. Это второй клуб в его профессиональной карьере, другим был «Лион», за который он выступал с 2004 года.
- За время в «Реале» Бензема выиграл четыре Лиги чемпионов и три чемпионата Испании. Он провел за клуб 560 матчей, забил 281 гол и отдал 144 ассиста.
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