Бензема продлил с «Реалом» контракт на два года. Он играет там 12 лет

Новый контракт Карима Бензема и «Реала» рассчитан до 2023 года. Если он отработает весь контракт и не уйдет раньше, то проведет в клубе 14 лет.

Бензема 33 года, он выступает за «Реал» с 2009 года. Это второй клуб в его профессиональной карьере, другим был «Лион», за который он выступал с 2004 года.

За время в «Реале» Бензема выиграл четыре Лиги чемпионов и три чемпионата Испании. Он провел за клуб 560 матчей, забил 281 гол и отдал 144 ассиста.