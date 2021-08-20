Мартин Эдегор
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#Мартин Эдегор #АПЛ #Реал #Арсенал

Мартин Эдегор подписал постоянный контракт с «Арсеналом» и ушел из «Реала»

час назад

сайт «Арсенала»

«Арсенал» объявил о переходе Мартина Эдегора из «Реала». Игрок подписал полноценный контракт с клубов после полугодичной аренды в нем.

Детали трансфера и контракта не раскрыты.

  • Эдегору 22 года. Он начал карьеру в Норвегии, и в 2015 году перешел в «Реал». Но за шесть лет провел за основную команду 11 матчей.
  • В основном он играл в арендах, среди его клубов были нидерландские «Витесс», «Херенвен», а также английский «Арсенал». В нем он играл с января 2021 года.
  • Он провел за «Арсенал» 20 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
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Источник:
сайт «Арсенала»
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