Мартин Эдегор
АПЛ
Реал
Арсенал
Мартин Эдегор подписал постоянный контракт с «Арсеналом» и ушел из «Реала»
час назад
«Арсенал» объявил о переходе Мартина Эдегора из «Реала». Игрок подписал полноценный контракт с клубов после полугодичной аренды в нем.
Детали трансфера и контракта не раскрыты.
- Эдегору 22 года. Он начал карьеру в Норвегии, и в 2015 году перешел в «Реал». Но за шесть лет провел за основную команду 11 матчей.
- В основном он играл в арендах, среди его клубов были нидерландские «Витесс», «Херенвен», а также английский «Арсенал». В нем он играл с января 2021 года.
- Он провел за «Арсенал» 20 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые