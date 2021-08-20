Паралимпиада-2020
Грузинский дзюдоист отстранен от Паралимпиады в Токио из-за нападения на охранника отеля
2 часа назад
Оргкомитет Паралимпийских игр отстранил Звиада Гоготчури от соревнований. Он готовился к выступлению в весовой категории до 100 килограмм.
Отстранение произошло из-за нападения на охранника отеля 12 августа. Полиция утверждала, что грузинские спортсмены выпивали в отеле и шумели. Когда охранник сделал им замечание, Гоготчури атаковал его и сломал ребро.
16 августа спортсмена задержали. Оргкомитет сделал предупреждение паралимпийской сборной Грузии и временно отстранил еще одного спортсмена, выпивавшего с Гоготчури.
- Гоготчури выигрывал золото Паралимпиады в Рио в категории до 90 килограмм.
- Паралимпиада в Токио стартует 24 августа. В ней участвуют более 4000 тысяч спортсменов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые