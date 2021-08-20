Грузинский дзюдоист отстранен от Паралимпиады в Токио из-за нападения на охранника отеля

Оргкомитет Паралимпийских игр отстранил Звиада Гоготчури от соревнований. Он готовился к выступлению в весовой категории до 100 килограмм.

Отстранение произошло из-за нападения на охранника отеля 12 августа. Полиция утверждала, что грузинские спортсмены выпивали в отеле и шумели. Когда охранник сделал им замечание, Гоготчури атаковал его и сломал ребро.

16 августа спортсмена задержали. Оргкомитет сделал предупреждение паралимпийской сборной Грузии и временно отстранил еще одного спортсмена, выпивавшего с Гоготчури.