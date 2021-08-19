Эльдор Шомуродов
Лига конференций УЕФА
Рома
Трабзонспор
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эльдор Шомуродов #Лига конференций УЕФА #Рома #Трабзонспор

«Рома» выиграла у «Трабзонспора» в Лиге конференций благодаря голу Шомуродова

вчера, 23:26

В раунде плей-офф Лиги конференций «Рома» на выезде играла против «Трабзонспора». Итальянский клуб выиграл 2:1.

Пеллегрини открыл счет, Корнелиус сравнял, а победный мяч забил Эльдор Шомуродов за девять минут до конца.

Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Корнелиус 64
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 55
Шомуродов 81

Шомуродов вышел на поле с первых минут, это его первая игра за «Рому». Он также забивал в двух предыдущих товарищеских матчах. Шомуродов перешел этим летом в «Рому» из «Дженоа» за 17,5 млн евро.

Ответный матч против «Трабзонспора» «Рома» проведет 26 августа. Победитель этой пары отправится в групповой этап Лиги конференций. Правило выездного гола в турнирах УЕФА с этого сезона отменено.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эльдор Шомуродов
#Лига конференций УЕФА
#Рома
#Трабзонспор