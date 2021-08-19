Эльдор Шомуродов
Лига конференций УЕФА
Рома
Трабзонспор
«Рома» выиграла у «Трабзонспора» в Лиге конференций благодаря голу Шомуродова
вчера, 23:26
В раунде плей-офф Лиги конференций «Рома» на выезде играла против «Трабзонспора». Итальянский клуб выиграл 2:1.
Пеллегрини открыл счет, Корнелиус сравнял, а победный мяч забил Эльдор Шомуродов за девять минут до конца.
Шомуродов вышел на поле с первых минут, это его первая игра за «Рому». Он также забивал в двух предыдущих товарищеских матчах. Шомуродов перешел этим летом в «Рому» из «Дженоа» за 17,5 млн евро.
Ответный матч против «Трабзонспора» «Рома» проведет 26 августа. Победитель этой пары отправится в групповой этап Лиги конференций. Правило выездного гола в турнирах УЕФА с этого сезона отменено.
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