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#Остон Урунов #РПЛ #Спартак #Уфа

«Уфа» второй раз арендовала Урунова у «Спартака». При определенных условиях появится обязательное право выкупа

час назад

5 августа 2020 года Остон Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» за 1 млн евро (данные Transfermarkt). С того момента в составе «Спартаке» он отыграл 9 матчей и забил 1 гол. Зимой Урунов ушел в аренду в «Уфу», которая закончилась 30 июня.

Сейчас стороны объявили о новой аренде. Детали:

  • Длительность – сезон.
  • Есть право выкупа.
  • Оно становится обязательным при определенных условиях. При каких – клубы не уточнили.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт «Спартака»
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