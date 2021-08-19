«Уфа» второй раз арендовала Урунова у «Спартака». При определенных условиях появится обязательное право выкупа

5 августа 2020 года Остон Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» за 1 млн евро (данные Transfermarkt). С того момента в составе «Спартаке» он отыграл 9 матчей и забил 1 гол. Зимой Урунов ушел в аренду в «Уфу», которая закончилась 30 июня.

Сейчас стороны объявили о новой аренде. Детали: