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«Уфа» второй раз арендовала Урунова у «Спартака». При определенных условиях появится обязательное право выкупа
час назад
5 августа 2020 года Остон Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» за 1 млн евро (данные Transfermarkt). С того момента в составе «Спартаке» он отыграл 9 матчей и забил 1 гол. Зимой Урунов ушел в аренду в «Уфу», которая закончилась 30 июня.
Сейчас стороны объявили о новой аренде. Детали:
- Длительность – сезон.
- Есть право выкупа.
- Оно становится обязательным при определенных условиях. При каких – клубы не уточнили.
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