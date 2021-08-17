Кейн попал в заявку «Тоттенхэма» на матч Лиги конференций. Его не было в составе в игре против «Манчестер Сити»

19 августа «Тоттенхэм» в Португалии проведет матч четвертого отборочного раунда Лиги конференций против «Пасуш де Феррейры».

Нападающий Харри Кейн вошел в состав «Тоттенхэма» на матч. Он пропустил игру первого тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Санту говорил:

«Кейн готовится, ему нужно работать. Сегодня он тренировался и будет это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок».

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что «Манчестер Сити» ведет переговоры о переходе Кейна и готовит предложение в 150 млн евро.

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