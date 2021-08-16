Хорватия
ЧМ-2022
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#Хорватия #ЧМ-2022

Четыре игрока из РПЛ вызваны на матч Хорватии против России

час назад

Сборная Хорватии сыграет в гостях с командой России в отборочном турнире к ЧМ-2022.

В составе – четверо из РПЛ: Ловрен («Зенит»), Уремович («Рубин»), Влашич (ЦСКА), Моро («Динамо»).

Полный состав:

  • Вратари – Ливакович, Слуга, Ивушич.
  • Защитники – Вида, Ловрен, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Уремович, Соса, Шкорич, Гвардиол.
  • Полузащитники – Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Моро, Иванушец.
  • Нападающие – Крамарич, Перишич, Оршич, Будимир, Ливая, Чолак.

Также в сентябре у хорватов запланированы матчи против Словакии и Словении.

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

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Источник:
Сайт Хорватского футбольного союза
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