Четыре игрока из РПЛ вызваны на матч Хорватии против России

Сборная Хорватии сыграет в гостях с командой России в отборочном турнире к ЧМ-2022.

В составе – четверо из РПЛ: Ловрен («Зенит»), Уремович («Рубин»), Влашич (ЦСКА), Моро («Динамо»).

Полный состав:

Вратари – Ливакович, Слуга, Ивушич.

Защитники – Вида, Ловрен, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Уремович, Соса, Шкорич, Гвардиол.

Полузащитники – Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Моро, Иванушец.

Нападающие – Крамарич, Перишич, Оршич, Будимир, Ливая, Чолак.

Также в сентябре у хорватов запланированы матчи против Словакии и Словении.

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022