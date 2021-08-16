Хорватия
ЧМ-2022
Четыре игрока из РПЛ вызваны на матч Хорватии против России
час назад
Сборная Хорватии сыграет в гостях с командой России в отборочном турнире к ЧМ-2022.
В составе – четверо из РПЛ: Ловрен («Зенит»), Уремович («Рубин»), Влашич (ЦСКА), Моро («Динамо»).
Полный состав:
- Вратари – Ливакович, Слуга, Ивушич.
- Защитники – Вида, Ловрен, Баришич, Чалета-Цар, Юранович, Уремович, Соса, Шкорич, Гвардиол.
- Полузащитники – Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Моро, Иванушец.
- Нападающие – Крамарич, Перишич, Оршич, Будимир, Ливая, Чолак.
Также в сентябре у хорватов запланированы матчи против Словакии и Словении.
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