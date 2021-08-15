Георгий Джикия
РПЛ
Спартак
Джикия продлил контракт со «Спартаком»
58 минут назад
Новый контракт рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
- Георгий Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара».
- За «Спартак» Джикия провел 138 матчей и стал капитаном команды.
- В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России-2017.
В этом сезоне Джикия провел в РПЛ три матча и отдал одну голевую передачу.
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