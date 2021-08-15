Джикия продлил контракт со «Спартаком»

Новый контракт рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Георгий Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара».

За «Спартак» Джикия провел 138 матчей и стал капитаном команды.

В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России-2017.

В этом сезоне Джикия провел в РПЛ три матча и отдал одну голевую передачу.