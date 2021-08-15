Хоакин Санчес
Примера
Бетис
40-летний Хоакин проводит 19-й сезон в Примере. Он рекордсмен XXI века
час назад
Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес вышел на замену в матче первого тура Примеры против «Мальорки».
Это его 19-й сезон в Примере – лучший показатель для футболистов в XXI веке.
- Хоакину 40 лет. В Примере он выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Бетис».
- За карьеру он дважды выигрывал Кубок Испании и выступал за сборную Испании с 2002 по 2007 год.
- В июле Хоакин пропустил товарищеский матч против «Вулверхэмптона» из-за похмелья и объяснил: «Ребята, я не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отмазки».
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