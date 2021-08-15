Хоакин Санчес
Примера
Бетис
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#Хоакин Санчес #Примера #Бетис

40-летний Хоакин проводит 19-й сезон в Примере. Он рекордсмен XXI века

час назад

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес вышел на замену в матче первого тура Примеры против «Мальорки».

Это его 19-й сезон в Примере – лучший показатель для футболистов в XXI веке.

  • Хоакину 40 лет. В Примере он выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Бетис».
  • За карьеру он дважды выигрывал Кубок Испании и выступал за сборную Испании с 2002 по 2007 год.
  • В июле Хоакин пропустил товарищеский матч против «Вулверхэмптона» из-за похмелья и объяснил: «Ребята, я не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отмазки».
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Источник:
Squawka Football
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