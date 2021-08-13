Клаудиньо
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Зенит
«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо из бразильской Серии А. Это его первый клуб в Европе
3 часа назад
Клаудиньо подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Для него это первый клуб в Европе, всю карьеру он играл в бразильских командах.
- Клаудиньо 24 года. Он играет атакующего полузащитника.
- Его последним клубом был «Ред Булл Брагантино», за который он провел 126 игр, забил 32 гола и сделал 25 ассистов.
- Среди его достижений – звание лучшего бомбардира Серии А (2020), победа в чемпионате Бразилии (2015) и золото Олимпиады-2020.
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