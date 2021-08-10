Головин забил за «Монако» в Лиге чемпионов и заменился через четыре минуты после гола

«Монако» выиграл 2:0 в гостях и после гола Головина повел 2:0 дома, затем пропустил, а заменивший российского игрока Диоп довел счет до 3:1. «Монако» вышел в раунд плей-офф на «Шахтер».

Головин отметился результативным действием и в первом матче – оформил голевой пас. В матче Лиги 1 против «Нанта» он отыграл полчаса.