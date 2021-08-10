«Спартак» второй раз подряд вылетел в квалификации еврокубков от португальского клуба

«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:2, 0:2) и покинул турнир.

Последний раз «Спартак» играл в еврокубках в сезоне-2019/20. Тогда тоже вылетел от клуба из Португалии. В раунде плей-офф Лиги Европы «Спартак» уступил дважды «Браге» – 0:1 и 1:2. И не попал в групповой этап.

На этот раз «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы, как и «Локомотив». Жеребьевка состоится 27 августа.