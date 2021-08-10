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#Спартак #Лига чемпионов #Бенфика #Брага

«Спартак» второй раз подряд вылетел в квалификации еврокубков от португальского клуба

вчера, 23:51

«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:2, 0:2) и покинул турнир.

Последний раз «Спартак» играл в еврокубках в сезоне-2019/20. Тогда тоже вылетел от клуба из Португалии. В раунде плей-офф Лиги Европы «Спартак» уступил дважды «Браге» – 0:1 и 1:2. И не попал в групповой этап.

На этот раз «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы, как и «Локомотив». Жеребьевка состоится 27 августа.

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