«Бенфика» в шестой раз выбила российский клуб из еврокубков. В половине случаев вылетал «Зенит»

«Бенфика» прошла «Спартак» по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов (2:0, 2:0). Это шестой вылет клуба из России именно от «Бенфики».

Сезон-1992/93 – «Динамо» уступило в 1/8 финала Кубка УЕФА (2:2, 0:2).

Сезон-1996/97 – «Локомотив» вылетел в 1/8 финала Кубка Кубков (0:1, 2:3).

Сезон-2011/12 – «Зенит» проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, 0:2).

Сезон-2015/16 – «Зенит» уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 1:2).

Сезон-2019/20 – поражение «Зенита» в последнем туре группового этапа (0:3) выбило его из еврокубков.

Сезон-2021/22 – в квалификации Лиги чемпионов вылетел «Спартак» (0:2, 0:2).

Единственный раз российский клуб прошел «Бенфику» в плей-офф в 2005 году – ЦСКА сыграл 2:0 и 1:1 на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА. В том сезоне ЦСКА выиграл турнир.

«Спартак» по регламенту турниров УЕФА продолжит выступления на групповом этапе Лиги Европы.