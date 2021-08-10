«Спартак» во второй раз подряд вылетел из Лиги чемпионов в квалификации

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» уступил «Бенфике» по сумме двух встреч – 0:2 и 0:2.

«Спартак» снова не может преодолеть квалификационный раунд ЛЧ. В прошлый раз это произошло в сезоне-2018/19 – тогда российский клуб уступил ПАОКу (2:3, 0:0) на той же стадии. Последний раз он выступал на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2017/18, куда попал напрямую.

Дальше «Спартак» будет играть в группе Лиги Европы. Жеребьевка пройдет 27 августа. В ЛЧ Россию на групповом этапе представит «Зенит».