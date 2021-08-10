«Спартак» снова проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

«Спартак» покидает Лигу чемпионов, «Бенфика» сыграет с «ПСВ» в раунде плей-офф за выход в групповой этап.

«Спартак» продолжит выступления в еврокубках в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка состоится 27 августа. В Лиге чемпионов остался один представитель от России – «Зенит». Он начнет путь в ЛЧ с группового раунда.