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#Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

«Спартак» снова проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

вчера, 23:49

«Спартак» проводил на выезде ответный матч третьего квалификационного раунда против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Российский клуб проиграл 0:2, пропустив гол от Жоау Мариу и Яремчука во втором тайме.

В первом матче дома закончился поражением «Спартака» 0:2.

Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Мариу 57
Яремчук 90
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва

«Спартак» покидает Лигу чемпионов, «Бенфика» сыграет с «ПСВ» в раунде плей-офф за выход в групповой этап.

«Спартак» продолжит выступления в еврокубках в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка состоится 27 августа. В Лиге чемпионов остался один представитель от России – «Зенит». Он начнет путь в ЛЧ с группового раунда.

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