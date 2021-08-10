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«Спартак» снова проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
вчера, 23:49
«Спартак» проводил на выезде ответный матч третьего квалификационного раунда против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Российский клуб проиграл 0:2, пропустив гол от Жоау Мариу и Яремчука во втором тайме.
В первом матче дома закончился поражением «Спартака» 0:2.
«Спартак» покидает Лигу чемпионов, «Бенфика» сыграет с «ПСВ» в раунде плей-офф за выход в групповой этап.
«Спартак» продолжит выступления в еврокубках в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка состоится 27 августа. В Лиге чемпионов остался один представитель от России – «Зенит». Он начнет путь в ЛЧ с группового раунда.
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