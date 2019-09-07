Косово – новая топ-сборная: не проигрывает 15 матчей, почти всегда забивает, прессует Англию

Сегодня сборная Косово обыграла Чехию (2:1). Это может показаться сенсацией, но все ожидаемо. В последний раз команда Косово проигрывала в октябре 2017 года, когда уступила Исландии (0:2). Это время вместило в себя 15 матчей без поражений.