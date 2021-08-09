«Сочи» обыграл «Урал». Попов забил первый гол за 404 дня

«Сочи» победил «Урал» со счетом 2:0. Кристиан Нобоа впервые в сезоне забил в РПЛ. До этого у него было два гола в Лиге конференций.

Ивелин Попов вообще последний раз забивал 1 июля 2020 года. Тогда он еще выступал в составе «Ростова». Гол «Уралу» стал для него первым за «Сочи».

Теперь «Сочи» занимает в таблице РПЛ шестое место. Команда имеет шесть очков за три матча. «Урал» предпоследний – у него одно очко.