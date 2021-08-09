Сочи
РПЛ
Ивелин Попов
Кристиан Нобоа
Урал
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#Сочи #РПЛ #Кристиан Нобоа #Ивелин Попов #Урал

«Сочи» обыграл «Урал». Попов забил первый гол за 404 дня

вчера, 20:52

«Сочи» победил «Урал» со счетом 2:0. Кристиан Нобоа впервые в сезоне забил в РПЛ. До этого у него было два гола в Лиге конференций.

Ивелин Попов вообще последний раз забивал 1 июля 2020 года. Тогда он еще выступал в составе «Ростова». Гол «Уралу» стал для него первым за «Сочи».

Теперь «Сочи» занимает в таблице РПЛ шестое место. Команда имеет шесть очков за три матча. «Урал» предпоследний – у него одно очко.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Попов 9
Нобоа 71
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
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Источник:
Гол.ру
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