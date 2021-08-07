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#РПЛ #Зенит #Краснодар

«Зенит» победил «Краснодар». Азмун и Ерохин забили во всех матчах сезона

вчера, 18:57

Так завершился матч третьего тура РПЛ:

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 9
Азмун 35
Ерохин 44
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кордоба 24
Спайич 76
  • «Краснодар» нанес 19 ударов (четыре в створ). У «Зенита» – девять ударов (шесть в створ).
  • В первом тайме Эдуард Сперцян забил со штрафного, но гол отменили после ВАР.
  • Сердар Азмун и Александр Ерохин забили во всех матчах «Зенита» в этом сезоне.
  • «Зенит» выиграл три матча из трех – в каждом забил не меньше трех голов. «Краснодар» проиграл второй матч из трех.

В четвертом туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Арсеналом».

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Источник:
Гол.ру
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