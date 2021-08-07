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«Зенит» победил «Краснодар». Азмун и Ерохин забили во всех матчах сезона
вчера, 18:57
Так завершился матч третьего тура РПЛ:
- «Краснодар» нанес 19 ударов (четыре в створ). У «Зенита» – девять ударов (шесть в створ).
- В первом тайме Эдуард Сперцян забил со штрафного, но гол отменили после ВАР.
- Сердар Азмун и Александр Ерохин забили во всех матчах «Зенита» в этом сезоне.
- «Зенит» выиграл три матча из трех – в каждом забил не меньше трех голов. «Краснодар» проиграл второй матч из трех.
В четвертом туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Арсеналом».
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