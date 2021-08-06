Лига 1
Александр Головин
Монако
Нант
Французская Лига 1 стартовала первой из топ-5. «Монако» сыграл вничью с «Нантом», Головин вышел на замену
вчера, 23:54
Стартовала французская Лига 1 в сезоне-2021/22. В первой игре «Монако» принимал «Нант». Команды забили по голу.
Александр Головин на 59-й минуте заменил Кевина Фолланда и отыграл до конца матча.
Первый тур продолжится матчами, которые состоятся 7-8 августа. Среди них: «Лион» – «Брест», «Труа» – «ПСЖ» и «Метц» – «Лилль».
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