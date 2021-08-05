Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол)

🏐 Россия победила Бразилию и вышла в финал в мужском волейболе

8 часов назад

В полуфинале Олимпиады-2020 в мужском волейболе встречались сборные Бразилии и России.

  • Бразилия взяла первый сет 25:18.
  • Наши сравняли во втором – 25:21.
  • Самым драматичным был третий сет. По его ходу Россия уступала в семь очков, но вернулась в игру и победила 26:24.
  • Четвертый сет наши тоже взяли, 25:23.
  • 3-1, Россия победила и вышла в финал.

Во втором полуфинале сыграют Франция и Аргентина. Финал запланирован на субботу, 7 августа.

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