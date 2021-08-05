🏐 Россия победила Бразилию и вышла в финал в мужском волейболе

В полуфинале Олимпиады-2020 в мужском волейболе встречались сборные Бразилии и России.

Бразилия взяла первый сет 25:18.

Наши сравняли во втором – 25:21.

Самым драматичным был третий сет. По его ходу Россия уступала в семь очков, но вернулась в игру и победила 26:24.

Четвертый сет наши тоже взяли, 25:23.

3-1, Россия победила и вышла в финал.

Во втором полуфинале сыграют Франция и Аргентина. Финал запланирован на субботу, 7 августа.