Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
🏐 Россия победила Бразилию и вышла в финал в мужском волейболе
8 часов назад
В полуфинале Олимпиады-2020 в мужском волейболе встречались сборные Бразилии и России.
- Бразилия взяла первый сет 25:18.
- Наши сравняли во втором – 25:21.
- Самым драматичным был третий сет. По его ходу Россия уступала в семь очков, но вернулась в игру и победила 26:24.
- Четвертый сет наши тоже взяли, 25:23.
- 3-1, Россия победила и вышла в финал.
Во втором полуфинале сыграют Франция и Аргентина. Финал запланирован на субботу, 7 августа.
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