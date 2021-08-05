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#Рубин #Лига конференций УЕФА

«Рубин» и «Ракув» сыграли 0:0. У казанцев отклеивались буквы и номера с формы из-за дождя

вчера, 23:58

«Ракув» принимал «Рубин» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра окончилась нулевой ничьей.

В начале второго тайма некоторые игроки «Рубина» вышли с нарисованными номерами. Те, что были напечатаны, – смыло дождем, который шел в Польше. 

Судья Жоау Педру Пиньейру отправил игроков менять футболки. Заняло это примерно десять минут. После этого начался второй тайм.

У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться

Матч завершен
Ракув
Ченстохова
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань

Ответный матч состоится 12 августа.

Победитель пары «Ракув» – «Рубин» сыграет с победителем пары РФС (Латвия) – «Гент» (Бельгия) в раунде плей-офф (матчи – 19 и 26 августа).

Победитель раунда плей-офф отправится в групповой этап Лиги конференций.

«Спартак» уступил 0:2 «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

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