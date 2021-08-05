«Рубин» и «Ракув» сыграли 0:0. У казанцев отклеивались буквы и номера с формы из-за дождя

«Ракув» принимал «Рубин» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра окончилась нулевой ничьей.

В начале второго тайма некоторые игроки «Рубина» вышли с нарисованными номерами. Те, что были напечатаны, – смыло дождем, который шел в Польше.

Судья Жоау Педру Пиньейру отправил игроков менять футболки. Заняло это примерно десять минут. После этого начался второй тайм.

У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться