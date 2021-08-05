«Рубин» и «Ракув» сыграли 0:0. У казанцев отклеивались буквы и номера с формы из-за дождя
«Ракув» принимал «Рубин» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра окончилась нулевой ничьей.
В начале второго тайма некоторые игроки «Рубина» вышли с нарисованными номерами. Те, что были напечатаны, – смыло дождем, который шел в Польше.
Судья Жоау Педру Пиньейру отправил игроков менять футболки. Заняло это примерно десять минут. После этого начался второй тайм.
У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться
Ответный матч состоится 12 августа.
Победитель пары «Ракув» – «Рубин» сыграет с победителем пары РФС (Латвия) – «Гент» (Бельгия) в раунде плей-офф (матчи – 19 и 26 августа).
Победитель раунда плей-офф отправится в групповой этап Лиги конференций.
«Спартак» уступил 0:2 «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов