🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после двенадцатого дня: Россия – шестая, Китай лидирует

4 августа на Олимпиаде-2020 в Токио было разыграно 20 комплектов наград. Россия взяла только одну медаль. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли золотую медаль.

Теперь в активе России есть 53 медали (14+21+18) на Олимпиаде-2020. Страна занимает шестое место в общем медальном зачете.

Так выглядит пятерка лидеров:

1. 🇨🇳 Китай – 70 (32+22+16)

2. 🇺🇸 США – 79 (25+31+23)

3. 🇯🇵 Япония – 40 (21+7+12)

4. 🇬🇧 Великобритания – 48 (15+18+15)

5. 🇦🇺 Австралия – 36 (15+4+17)

Уже 85 стран взяли медали на Олимпиаде-2020. Полностью таблицу медального зачета можно посмотреть по этой ссылке.