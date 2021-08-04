Олимпиада-2020
🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после двенадцатого дня: Россия – шестая, Китай лидирует
3 часа назад
4 августа на Олимпиаде-2020 в Токио было разыграно 20 комплектов наград. Россия взяла только одну медаль. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли золотую медаль.
Теперь в активе России есть 53 медали (14+21+18) на Олимпиаде-2020. Страна занимает шестое место в общем медальном зачете.
Так выглядит пятерка лидеров:
1. 🇨🇳 Китай – 70 (32+22+16)
2. 🇺🇸 США – 79 (25+31+23)
3. 🇯🇵 Япония – 40 (21+7+12)
4. 🇬🇧 Великобритания – 48 (15+18+15)
5. 🇦🇺 Австралия – 36 (15+4+17)
Уже 85 стран взяли медали на Олимпиаде-2020. Полностью таблицу медального зачета можно посмотреть по этой ссылке.
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