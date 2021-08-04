Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: расписание и календарь тринадцатого дня соревнований – 5 августа 2021 года
5 часов назад
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 5 августа – тринадцатый день соревнований.
Время соревнований московское.
Плавание
- 00:30. 10 км. Мужчины
Легкая атлетика
- 05:00. Тройной прыжок. Мужчины
- 05:30. Толкание ядра. Мужчины.
- 05:55. 110 м с барьерами. Мужчины
- 10:30. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины
🇷🇺: Василий Мизинов
- 13:00. Прыжки с шестом. Женщины
🇷🇺: Анджелика Сидорова
- 15:00. 400 м. Мужчин
Прыжки в воду
- 09:00. Вышка 10 м. Женщины.
🇷🇺: Юлия Тимошина
Бокс
- 09:35. 52-57 кг. Мужчины.
🇷🇺: Альберт Батыргазиев
- 08:00. 57-60 кг. Женщины. Бой за третье место
- 08:30. 48-52 кг. Мужчины. Бой за третье место
- 09:03. 69-75. Мужчины. Бой за третье место
🇷🇺: Глеб Бакши
Гребля на байдарках
- 05:42. Одиночка, 200 м. Мужчины
- 05:57. Одиночка, 200 м. Женщины
- 06:29. Одиночка, 500 м. Женщины
- 06:55. Байдарки-двойки, 1000 м. Мужчины
Велоспорт
- 11:45. Кейрин. Женщины
- 11:50. Омниум. Гонка по очкам. Мужчины.
Футбол
- 11:00. Матч за бронзовые награды. Футбол
Хоккей на траве
- 04:30. Мужчины. Матч за третье место
- 13:00. Мужчины. Финал
Карате
- 13:15. Ката. Женщины
- 14:40. Кумите. Мужчины, 67 кг
- 14:50. Кумите. Женщины, 55 кг
Скейтбординг
- 05:00. Парк. Мужчины
Настольный теннис
- 05:00. Команды. Женщины. Матч за бронзу.
- 13:30. Команды. Женщины. Финал
Спортивное скалолазание
- 11:30 Индивидуальное первенство. Мужчины
Вольная борьба
- 13:30. До 57 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место
🇷🇺: Заур Угуев.
- После 13:30. До 86 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место
🇷🇺: Артур Найфонов.
- 14:55. До 57 кг. Женщины. Финал и поединки за третье место
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