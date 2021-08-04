Олимпиада-2020: расписание и календарь тринадцатого дня соревнований – 5 августа 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 5 августа – тринадцатый день соревнований.

Время соревнований московское.

Плавание

00:30. 10 км. Мужчины

Легкая атлетика

05:00. Тройной прыжок. Мужчины

05:30. Толкание ядра. Мужчины.

05:55. 110 м с барьерами. Мужчины

10:30. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины

🇷🇺: Василий Мизинов

13:00. Прыжки с шестом. Женщины

🇷🇺: Анджелика Сидорова

15:00. 400 м. Мужчин

Прыжки в воду

09:00. Вышка 10 м. Женщины.

🇷🇺: Юлия Тимошина

Бокс

09:35. 52-57 кг. Мужчины.

🇷🇺: Альберт Батыргазиев

08:00. 57-60 кг. Женщины. Бой за третье место

08:30. 48-52 кг. Мужчины. Бой за третье место

09:03. 69-75. Мужчины. Бой за третье место

🇷🇺: Глеб Бакши

Гребля на байдарках

05:42. Одиночка, 200 м. Мужчины

05:57. Одиночка, 200 м. Женщины

06:29. Одиночка, 500 м. Женщины

06:55. Байдарки-двойки, 1000 м. Мужчины

Велоспорт

11:45. Кейрин. Женщины

11:50. Омниум. Гонка по очкам. Мужчины.

Футбол

11:00. Матч за бронзовые награды. Футбол

Хоккей на траве

04:30. Мужчины. Матч за третье место

13:00. Мужчины. Финал

Карате

13:15. Ката. Женщины

14:40. Кумите. Мужчины, 67 кг

14:50. Кумите. Женщины, 55 кг

Скейтбординг

05:00. Парк. Мужчины

Настольный теннис

05:00. Команды. Женщины. Матч за бронзу.

13:30. Команды. Женщины. Финал

Спортивное скалолазание

11:30 Индивидуальное первенство. Мужчины

Вольная борьба

13:30. До 57 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место

🇷🇺: Заур Угуев.

После 13:30. До 86 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место

🇷🇺: Артур Найфонов.