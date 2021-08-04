Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь тринадцатого дня соревнований – 5 августа 2021 года

5 часов назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 5 августа – тринадцатый день соревнований. 

Время соревнований московское.

Плавание

  • 00:30. 10 км. Мужчины

Легкая атлетика

  • 05:00. Тройной прыжок. Мужчины
  • 05:30. Толкание ядра. Мужчины.
  • 05:55. 110 м с барьерами. Мужчины
  • 10:30. Спортивная ходьба на 20 км. Мужчины

🇷🇺: Василий Мизинов

  • 13:00. Прыжки с шестом. Женщины

🇷🇺: Анджелика Сидорова

  • 15:00. 400 м. Мужчин

Прыжки в воду

  • 09:00. Вышка 10 м. Женщины.

🇷🇺: Юлия Тимошина

Бокс

  • 09:35. 52-57 кг. Мужчины.

🇷🇺: Альберт Батыргазиев

  • 08:00. 57-60 кг. Женщины. Бой за третье место
  • 08:30. 48-52 кг. Мужчины. Бой за третье место
  • 09:03. 69-75. Мужчины. Бой за третье место

🇷🇺: Глеб Бакши

Гребля на байдарках

  • 05:42. Одиночка, 200 м. Мужчины
  • 05:57. Одиночка, 200 м. Женщины
  • 06:29. Одиночка, 500 м. Женщины
  • 06:55. Байдарки-двойки, 1000 м. Мужчины

Велоспорт

  • 11:45. Кейрин. Женщины
  • 11:50. Омниум. Гонка по очкам. Мужчины.

Футбол

  • 11:00. Матч за бронзовые награды. Футбол

Хоккей на траве

  • 04:30. Мужчины. Матч за третье место
  • 13:00. Мужчины. Финал

Карате

  • 13:15. Ката. Женщины
  • 14:40. Кумите. Мужчины, 67 кг
  • 14:50. Кумите. Женщины, 55 кг

Скейтбординг

  • 05:00. Парк. Мужчины

Настольный теннис

  • 05:00. Команды. Женщины. Матч за бронзу.
  • 13:30. Команды. Женщины. Финал

Спортивное скалолазание

  • 11:30 Индивидуальное первенство. Мужчины

Вольная борьба

  • 13:30. До 57 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место

🇷🇺: Заур Угуев.

  • После 13:30. До 86 кг. Мужчины. Финал и поединки за третье место

🇷🇺: Артур Найфонов.

  • 14:55. До 57 кг. Женщины. Финал и поединки за третье место
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады
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