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УЕФА поменял арбитров на игру «Спартака» и «Бенфики» за несколько часов до старта матча

8 часов назад

На матч «Спартака» и «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов назначена новая бригада арбитров.

❌ 🇪🇸 Карлос дель Серро Гранде (главный арбитр), Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес (ассистенты), Хавьер Альберола Рохас (резервный).

✅ 🇷🇸 Срджан Йованович (главный арбитр), Урош Стойкович и Милан Михайлович (ассистенты), Новак Симонович (резервный).

Причины изменения УЕФА не уточнил. Бригаду сменили за несколько часов до старта первого матча команд. Он начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет на домашнем стадионе «Спартака».

Ответная игра пройдет 10 августа в Португалии. «Спартаку» для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно протий «Бенфику» и соперника по раунду плей-офф. Им станет ПСВ или «Мидтьюлланд».

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Источник:
сайт УЕФА
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