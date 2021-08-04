Спартак
Лига чемпионов
Бенфика
УЕФА поменял арбитров на игру «Спартака» и «Бенфики» за несколько часов до старта матча
8 часов назад
На матч «Спартака» и «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов назначена новая бригада арбитров.
❌ 🇪🇸 Карлос дель Серро Гранде (главный арбитр), Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес (ассистенты), Хавьер Альберола Рохас (резервный).
✅ 🇷🇸 Срджан Йованович (главный арбитр), Урош Стойкович и Милан Михайлович (ассистенты), Новак Симонович (резервный).
Причины изменения УЕФА не уточнил. Бригаду сменили за несколько часов до старта первого матча команд. Он начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет на домашнем стадионе «Спартака».
Ответная игра пройдет 10 августа в Португалии. «Спартаку» для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно протий «Бенфику» и соперника по раунду плей-офф. Им станет ПСВ или «Мидтьюлланд».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые