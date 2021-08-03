Олимпиада-2020
Бразилия
Испания
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⚽️ Испания и Бразилия сыграют в финале Олимпиады-2020
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Сборная Бразилии прошла Мексику (0:0, 4:1 пен) в футбольном полуфинале Олимпиады-2020. В другом матче играли Испания и Япония. Счет – 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Марко Асенсио.
Финал состоится 7 августа в 14:30 по московскому времени. Бразилия – действующий победитель мужского олимпийского футбольного турнира.
За сборную Бразилии играет футболист «Зенита» Малком. За пять матчей он провел на поле 145 минут. Бруно Фукс всегда оставался на скамейке.
Япония и Мексика встретятся в матче за третье место. Игра пройдет 6 августа в 14:00 по Москве.
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