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#Олимпиада-2020 #Бразилия #Испания
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⚽️ Испания и Бразилия сыграют в финале Олимпиады-2020

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AFLO/Global Look Press

Сборная Бразилии прошла Мексику (0:0, 4:1 пен) в футбольном полуфинале Олимпиады-2020. В другом матче играли Испания и Япония. Счет – 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Марко Асенсио

Финал состоится 7 августа в 14:30 по московскому времени. Бразилия – действующий победитель мужского олимпийского футбольного турнира.

За сборную Бразилии играет футболист «Зенита» Малком. За пять матчей он провел на поле 145 минут. Бруно Фукс всегда оставался на скамейке.

Япония и Мексика встретятся в матче за третье место. Игра пройдет 6 августа в 14:00 по Москве.

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Источник:
Гол.ру
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