Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол)

🏐 Мужская сборная России обыграла Канаду и вышла в полуфинал Олимпиады

14 часов назад

Волейбольная сборная России победила Канаду в трех сетах: 25:21, 30:28, 25:22. В полуфинале Олимпиады-2020 она сыграет с победителем пары Япония – Бразилия.

За весь турнир Россия проиграла только один матч. На групповом этапе было поражение от сборной Франции.

В составе России играет Максим Михайлов. Этот волейболист был знаменосцем на открытии Олимпиады-2020.

В плей-офф сыграет и женская сборная России. Она вышла из группы с четвертого места. Ее четвертьфинальный матч состоится 4 августа.

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Источник:
Гол.ру
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