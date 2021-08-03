🏐 Мужская сборная России обыграла Канаду и вышла в полуфинал Олимпиады

Волейбольная сборная России победила Канаду в трех сетах: 25:21, 30:28, 25:22. В полуфинале Олимпиады-2020 она сыграет с победителем пары Япония – Бразилия.

За весь турнир Россия проиграла только один матч. На групповом этапе было поражение от сборной Франции.

В составе России играет Максим Михайлов. Этот волейболист был знаменосцем на открытии Олимпиады-2020.

В плей-офф сыграет и женская сборная России. Она вышла из группы с четвертого места. Ее четвертьфинальный матч состоится 4 августа.