🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после десятого дня: Россия – пятая, Китай – лидер

В десятый день Олимпиады-2020 разыграно 20 комплектов медалей. Шесть из них выиграла Россия (12+21+17):

🥈 Сергей Каменский – стрельба из винтовки из трех положений с дистанции 50 м.

🥈 Денис Аблязин – опорный прыжок в спортивной гимнастике.

🥉Ангелина Мельникова – вольные упражнения в спортивной гимнастике.

🥉🥉 Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) – греко-римская борьба.

🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова – командный спринт по велотреку.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (29+17+16).

2. 🇺🇸 США (22+25+17).

3. 🇯🇵 Япония (17+6+10).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.