Олимпиада-2020
🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после десятого дня: Россия – пятая, Китай – лидер
вчера, 16:57
В десятый день Олимпиады-2020 разыграно 20 комплектов медалей. Шесть из них выиграла Россия (12+21+17):
- 🥈 Сергей Каменский – стрельба из винтовки из трех положений с дистанции 50 м.
- 🥈 Денис Аблязин – опорный прыжок в спортивной гимнастике.
- 🥉Ангелина Мельникова – вольные упражнения в спортивной гимнастике.
- 🥉🥉 Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) – греко-римская борьба.
- 🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова – командный спринт по велотреку.
Тройка лучших:
1. 🇨🇳 Китай (29+17+16).
2. 🇺🇸 США (22+25+17).
3. 🇯🇵 Япония (17+6+10).
Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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