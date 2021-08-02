Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после десятого дня: Россия – пятая, Китай – лидер

вчера, 16:57

В десятый день Олимпиады-2020 разыграно 20 комплектов медалей. Шесть из них выиграла Россия (12+21+17):

  • 🥈 Сергей Каменский – стрельба из винтовки из трех положений с дистанции 50 м.
  • 🥈 Денис Аблязин – опорный прыжок в спортивной гимнастике.
  • 🥉Ангелина Мельникова – вольные упражнения в спортивной гимнастике.
  • 🥉🥉 Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) – греко-римская борьба. 
  • 🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова – командный спринт по велотреку.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (29+17+16).

2. 🇺🇸 США (22+25+17).

3. 🇯🇵 Япония (17+6+10).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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