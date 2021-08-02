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«Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Бенфику»

вчера, 13:12

Прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Победитель пары «Спартак»«Бенфика» встретится с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд».

  • «Спартак» и «Бенфика» сыграют между собой в третьем квалификационном раунде ЛЧ 4 и 10 августа.
  • Победитель выйдет в раунд плей-офф и сыграет 17-18 и 24-25 августа (точные даты будут определены позже).
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Источник:
УЕФА
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