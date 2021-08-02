Спартак
Лига чемпионов
«Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Бенфику»
вчера, 13:12
Прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Победитель пары «Спартак» – «Бенфика» встретится с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд».
- «Спартак» и «Бенфика» сыграют между собой в третьем квалификационном раунде ЛЧ 4 и 10 августа.
- Победитель выйдет в раунд плей-офф и сыграет 17-18 и 24-25 августа (точные даты будут определены позже).
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