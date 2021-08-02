Сегодня «Спартак» узнает потенциального соперника по раунду плей-офф ЛЧ. Сыграет с ним, если пройдет «Бенфику»

2 августа пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В ней от России будет участвовать «Спартак».

Жеребьевка начнется в 13:00 по московскому времени, последить за ней можно будет на сайте УЕФА.

Для того чтобы попасть в раунд плей-офф «Спартаку» необходимо пройти «Бенфику», с которой он сыграет 4 и 10 августа в третьем квалификационном раунде.

В раунде плей-офф победитель пары «Спартак» – «Бенфика» сыграет либо с победителем пары «Монако» – «Спарта», либо с победителем пары «ПСВ» – «Мидтьюлланд». На какую именно пару выйдет – это и определит жеребьевка.

Матчи раунда плей-офф пройдут 17-18 и 24-25 августа.

В 15:00 также пройдет жеребьевка раунда плей-офф в Лиге конференций для «Рубина» и «Сочи». Ее тоже можно будет посмотреть на сайте УЕФА.