Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после девятого дня: Россия опустилась на пятое место, Китай – лидер

01 августа, 19:45

В девятый день Олимпиады-2020 разыграно 27 комплектов медалей. Семь из них выиграла Россия (12+19+13):

  • 🥇🥈 Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова + Аслан Карацев и Елена Веснина – микст в теннисе.
  • 🥈 Карен Хачанов – одиночный разряд в теннисе.
  • 🥈 Мужская сборная России – фехтование на рапирах.
  • 🥈 Анастасия Ильянкова – спортивная гимнастика, соревнования на брусьях.
  • 🥉🥉 Имам Хатаев и Андрей Замковой – бокс.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (24+14+13).

2. 🇺🇸 США (20+23+16).

3. 🇯🇵 Япония (17+5+9).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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