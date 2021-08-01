🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после девятого дня: Россия опустилась на пятое место, Китай – лидер

В девятый день Олимпиады-2020 разыграно 27 комплектов медалей. Семь из них выиграла Россия (12+19+13):

🥇🥈 Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова + Аслан Карацев и Елена Веснина – микст в теннисе.

🥈 Карен Хачанов – одиночный разряд в теннисе.

🥈 Мужская сборная России – фехтование на рапирах.

🥈 Анастасия Ильянкова – спортивная гимнастика, соревнования на брусьях.

🥉🥉 Имам Хатаев и Андрей Замковой – бокс.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (24+14+13).

2. 🇺🇸 США (20+23+16).

3. 🇯🇵 Япония (17+5+9).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.