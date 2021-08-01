Олимпиада-2020
🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после девятого дня: Россия опустилась на пятое место, Китай – лидер
01 августа, 19:45
В девятый день Олимпиады-2020 разыграно 27 комплектов медалей. Семь из них выиграла Россия (12+19+13):
- 🥇🥈 Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова + Аслан Карацев и Елена Веснина – микст в теннисе.
- 🥈 Карен Хачанов – одиночный разряд в теннисе.
- 🥈 Мужская сборная России – фехтование на рапирах.
- 🥈 Анастасия Ильянкова – спортивная гимнастика, соревнования на брусьях.
- 🥉🥉 Имам Хатаев и Андрей Замковой – бокс.
Тройка лучших:
1. 🇨🇳 Китай (24+14+13).
2. 🇺🇸 США (20+23+16).
3. 🇯🇵 Япония (17+5+9).
Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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