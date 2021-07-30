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#Спартак #РПЛ #Крылья Советов #Александр Соболев #Сергей Пиняев
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«Спартак» победил впервые в сезоне РПЛ. Соболев забил бывшей команде

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«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 1:0 в матче второго тура РПЛ. Единственный гол забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти.

Соболев не праздновал гол в ворота «Крыльев». Он перешел в «Спартак» из этой команды.

В этой игре за «Крылья Советов» дебютировал 16-летний Сергей Пиняев. Он вышел на замену на 76-й минуте.

«Крылья Советов» проиграли оба матча на старте сезона РПЛ. «Спартак» проиграл «Рубину» в первом туре со счетом 0:1.

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 68'
Источник:
Гол.ру
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