Спартак
РПЛ
Крылья Советов
Александр Соболев
Сергей Пиняев
Поделиться:
«Спартак» победил впервые в сезоне РПЛ. Соболев забил бывшей команде
0
«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» со счетом 1:0 в матче второго тура РПЛ. Единственный гол забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти.
Соболев не праздновал гол в ворота «Крыльев». Он перешел в «Спартак» из этой команды.
В этой игре за «Крылья Советов» дебютировал 16-летний Сергей Пиняев. Он вышел на замену на 76-й минуте.
«Крылья Советов» проиграли оба матча на старте сезона РПЛ. «Спартак» проиграл «Рубину» в первом туре со счетом 0:1.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые