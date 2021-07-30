16-летний Пиняев дебютировал в РПЛ. Вышел на замену в матче со «Спартаком»

Сергей Пиняев вышел со скамейки на 76-й минуте матча «Крыльев Советов» и «Спартака» во втором туре РПЛ. К этому моменту «Крылья» проигрывали со счетом 0:1.

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом. До этого играл за «Чертаново» в ФНЛ. Там забил два гола за 30 матчей.

В подростковом возрасте Пиняев несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Пиняеву исполнится 17 лет в ноябре. В «Крыльях Советов» он взял девятый номер.