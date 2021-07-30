Сергей Пиняев
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#Сергей Пиняев #РПЛ #Спартак #Крылья Советов
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16-летний Пиняев дебютировал в РПЛ. Вышел на замену в матче со «Спартаком»

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Сергей Пиняев вышел со скамейки на 76-й минуте матча «Крыльев Советов» и «Спартака» во втором туре РПЛ. К этому моменту «Крылья» проигрывали со счетом 0:1.

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом. До этого играл за «Чертаново» в ФНЛ. Там забил два гола за 30 матчей.

В подростковом возрасте Пиняев несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Пиняеву исполнится 17 лет в ноябре. В «Крыльях Советов» он взял девятый номер.

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 68'
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Источник:
Гол.ру
Таким был дебют Пиняева во взрослом футболе
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