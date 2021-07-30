«Рубин» разгромил «Арсенал» и возглавил таблицу РПЛ. Кварацхелия – автор одного из голов

«Рубин» выиграл у «Арсенала» со счетом 3:0 во втором туре РПЛ. Все голы команда забила в первом тайме.

Самым результативным игроком матча стал Джордже Деспотович. Он забил гол с пенальти и сделал голевую передачу.

«Рубин» победил в двух матчах на старте сезона-2021/22. В первом туре клуб обыграл «Спартак» (1:0).

«Арсенал» пропустил шесть голов за две игры нового сезона. Его разница мячей – 1:6. Клуб занимает последнее место в РПЛ.