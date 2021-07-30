Рубин
РПЛ
Арсенал Тула
#Рубин #РПЛ #Арсенал Тула
Поделиться:

«Рубин» разгромил «Арсенал» и возглавил таблицу РПЛ. Кварацхелия – автор одного из голов

0

«Рубин» выиграл у «Арсенала» со счетом 3:0 во втором туре РПЛ. Все голы команда забила в первом тайме.

Самым результативным игроком матча стал Джордже Деспотович. Он забил гол с пенальти и сделал голевую передачу.

«Рубин» победил в двух матчах на старте сезона-2021/22. В первом туре клуб обыграл «Спартак» (1:0).

«Арсенал» пропустил шесть голов за две игры нового сезона. Его разница мячей – 1:6. Клуб занимает последнее место в РПЛ.

Матч завершен
Арсенал
Тула
0:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Ин Бом 12'
Деспотович 37'
Кварацхелия 40'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Таким был для «Рубина» главный момент первого тура
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рубин
#РПЛ
#Арсенал Тула