Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня: Россия – четвертая, лидирует Китай

2 часа назад

В седьмой день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект медалей. Шесть из них получили российские спортсмены:

🥇🥇 Виталина Бацарашкина (стрельба из пистолета) и Евгений Рылов (плавание)

🥈🥈🥈 Анна Пракатень (академическая гребля), Елена Осипова (стрельба из лука), мужская сборная России по фехтованию (шпага). 

🥉 Тамерлан Башаев (дзюдо).

Лидирует в зачете Китай с 40 медалями (19 золотых медалей). Россия идет четвертой с 34 медалями (десять золотых). 31 июля разыграют 21 комплект наград.

медальный зачет

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Источник:
Гол.ру
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