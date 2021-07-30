🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня: Россия – четвертая, лидирует Китай

В седьмой день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект медалей. Шесть из них получили российские спортсмены:

🥇🥇 Виталина Бацарашкина (стрельба из пистолета) и Евгений Рылов (плавание)

🥈🥈🥈 Анна Пракатень (академическая гребля), Елена Осипова (стрельба из лука), мужская сборная России по фехтованию (шпага).

🥉 Тамерлан Башаев (дзюдо).

Лидирует в зачете Китай с 40 медалями (19 золотых медалей). Россия идет четвертой с 34 медалями (десять золотых). 31 июля разыграют 21 комплект наград.