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⚽️ Сборная Германии не вышла из группы на Олимпиаде-2020. В 2016 году она выиграла серебро

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Сборная 🇩🇪 Германии в матче третьего тура группового этапа сыграла вничью с 🇨🇮 Кот-д’Ивуаром – 1:1. Она набрала четыре очка и заняла третье место в группе. 

В плей-офф вышли Кот-д’Ивуар и 🇧🇷 Бразилия. На Олимпиаде-2020 Германия победила 🇸🇦 Саудовскую Аравию, проиграла Бразилии и сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром.

В 2016 году Германия стала серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. До этого шесть раз подряд не квалифицировалась на Олимпийские игры + ни разу их не выигрывала.

Матч завершен
Германия (мол.)
Левен 73'
1:1
Матч завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
Хенрикс 67'
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Источник:
Гол.ру
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