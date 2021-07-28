Олимпиада-2020
Футбол
Германия
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⚽️ Сборная Германии не вышла из группы на Олимпиаде-2020. В 2016 году она выиграла серебро
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Сборная 🇩🇪 Германии в матче третьего тура группового этапа сыграла вничью с 🇨🇮 Кот-д’Ивуаром – 1:1. Она набрала четыре очка и заняла третье место в группе.
В плей-офф вышли Кот-д’Ивуар и 🇧🇷 Бразилия. На Олимпиаде-2020 Германия победила 🇸🇦 Саудовскую Аравию, проиграла Бразилии и сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром.
В 2016 году Германия стала серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. До этого шесть раз подряд не квалифицировалась на Олимпийские игры + ни разу их не выигрывала.
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