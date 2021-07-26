Олимпиада-2020: расписание и календарь четвертого дня соревнований – 27 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 27 июля – четвертый день соревнований. В нем будет разыграно 22 комплекта наград.

Время указано московское:

Триатлон

0:30. Женщины

🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова.

Плавание

04:43. 200 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Мартин Малютин.

04:51. 100 м, спина, женщины

04:59. 100 м, спина, мужчины

🇷🇺: Климент Колесников, Евгений Рылов.

05:17. 100 м, брасс, женщины

🇷🇺: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.

Пулевая стрельба

05:37. Микст, пистолет пневматический, 10 м

🇷🇺: Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов, Маргарита Черноусова – Антон Аристархов.

09:52. Микст, винтовка пневматическая, 10 м

🇷🇺: Юлия Каримова – Сергей Каменский, Анастасия Галашина – Владимир Масленников.

Серфинг

09:46. Мужчины

10:31. Женщины

Гребной слалом

10:15. Байдарка, женщины

🇷🇺: Алсу Миназова.

Маунтинбайк

09:00. Женщины

🇷🇺: Виктория Кирсанова.

Прыжки в воду

09:00. Вышка, синхронные прыжки, женщины

Конный спорт

11:00. Выездка, команды

Дзюдо

11:00. До 63 кг, женщины

🇷🇺: Дарья Давыдова.

11:00. Финал. До 81 кг, мужчины

🇷🇺: Алан Хубецов.

Тяжелая атлетика

09:50. До 59 кг, группа А, женщины

13:50. До 64 кг, группа А, женщины

Фехтование

13:30. Шпага, команды, женщины

🇷🇺: Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Колобова.

Спортивная гимнастика

13:45. Командные соревнования, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.

Софтбол

14:00. Женщины

Тхэквондо