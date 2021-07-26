Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь четвертого дня соревнований – 27 июля 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 27 июля – четвертый день соревнований. В нем будет разыграно 22 комплекта наград.

Время указано московское:

Триатлон

  • 0:30. Женщины

🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова.

Плавание

  • 04:43. 200 м, вольный стиль, мужчины

🇷🇺: Мартин Малютин.

  • 04:51. 100 м, спина, женщины
  • 04:59. 100 м, спина, мужчины

🇷🇺: Климент Колесников, Евгений Рылов.

  • 05:17. 100 м, брасс, женщины

🇷🇺: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.

Пулевая стрельба

  • 05:37. Микст, пистолет пневматический, 10 м

🇷🇺: Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов, Маргарита Черноусова – Антон Аристархов.

  • 09:52. Микст, винтовка пневматическая, 10 м

🇷🇺: Юлия Каримова – Сергей Каменский, Анастасия Галашина – Владимир Масленников.

Серфинг

  • 09:46. Мужчины
  • 10:31. Женщины

Гребной слалом

  • 10:15. Байдарка, женщины

🇷🇺: Алсу Миназова.

Маунтинбайк

  • 09:00. Женщины

🇷🇺: Виктория Кирсанова.

Прыжки в воду

  • 09:00. Вышка, синхронные прыжки, женщины

Конный спорт

  • 11:00. Выездка, команды

Дзюдо

  • 11:00. До 63 кг, женщины

🇷🇺: Дарья Давыдова.

  • 11:00. Финал. До 81 кг, мужчины

🇷🇺: Алан Хубецов.

Тяжелая атлетика

  • 09:50. До 59 кг, группа А, женщины
  • 13:50. До 64 кг, группа А, женщины

Фехтование

  • 13:30. Шпага, команды, женщины

🇷🇺: Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Колобова.

Спортивная гимнастика

  • 13:45. Командные соревнования, женщины

🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.

Софтбол

  • 14:00. Женщины

Тхэквондо

  • 15:00. Свыше 67, женщины
  • 15:45. Свыше 80 кг, мужчины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады
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