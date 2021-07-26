Олимпиада-2020: расписание и календарь четвертого дня соревнований – 27 июля 2021 года
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 27 июля – четвертый день соревнований. В нем будет разыграно 22 комплекта наград.
Время указано московское:
Триатлон
- 0:30. Женщины
🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова.
Плавание
- 04:43. 200 м, вольный стиль, мужчины
🇷🇺: Мартин Малютин.
- 04:51. 100 м, спина, женщины
- 04:59. 100 м, спина, мужчины
🇷🇺: Климент Колесников, Евгений Рылов.
- 05:17. 100 м, брасс, женщины
🇷🇺: Юлия Ефимова, Евгения Чикунова.
Пулевая стрельба
- 05:37. Микст, пистолет пневматический, 10 м
🇷🇺: Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов, Маргарита Черноусова – Антон Аристархов.
- 09:52. Микст, винтовка пневматическая, 10 м
🇷🇺: Юлия Каримова – Сергей Каменский, Анастасия Галашина – Владимир Масленников.
Серфинг
- 09:46. Мужчины
- 10:31. Женщины
Гребной слалом
- 10:15. Байдарка, женщины
🇷🇺: Алсу Миназова.
Маунтинбайк
- 09:00. Женщины
🇷🇺: Виктория Кирсанова.
Прыжки в воду
- 09:00. Вышка, синхронные прыжки, женщины
Конный спорт
- 11:00. Выездка, команды
Дзюдо
- 11:00. До 63 кг, женщины
🇷🇺: Дарья Давыдова.
- 11:00. Финал. До 81 кг, мужчины
🇷🇺: Алан Хубецов.
Тяжелая атлетика
- 09:50. До 59 кг, группа А, женщины
- 13:50. До 64 кг, группа А, женщины
Фехтование
- 13:30. Шпага, команды, женщины
🇷🇺: Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Колобова.
Спортивная гимнастика
- 13:45. Командные соревнования, женщины
🇷🇺: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.
Софтбол
- 14:00. Женщины
Тхэквондо
- 15:00. Свыше 67, женщины
- 15:45. Свыше 80 кг, мужчины