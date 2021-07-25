Во второй день Олимпиады-2020 Россия выиграла пять медалей и идет на пятом месте в общем зачете. Лидер – Китай

25 июля на Олимпиаде-2020 сборная России завоевала пять медалей в четырех видах спорта:

🥇 Стрельба из пневматического пистолета с 10 м. Золото Виталины Бацарашкиной.

🥈 Стрельба из лука. Серебро сборной России.

🥈 Тхэквондо в весе до 57 кг. Серебро Татьяны Мининой.

🥈🥉 Фехтование на рапире. Инна Дериглазова – серебро, Лариса Коробейникова – бронза.

За два дня Россия выиграла семь медалей (1+4+2) и идет на пятом месте. Лидер – Китай, который завоевал 11 медалей (6+1+4). Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (6+1+4).

2. 🇯🇵 Япония (5+1+0).

3. 🇺🇸 США (4+2+4).