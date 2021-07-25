Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: расписание и календарь третьего дня соревнований – 26 июля 2021 года

час назад

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 26 июля – третий день соревнований. В нем будет разыгран 21 комплект наград в 14-ти видах спорта.

Расписание финальных соревнований:

Триатлон

  • 0:30. Мужчины

🇷🇺 Россия: Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.

Плавание

  • 4:30. 100 м, баттерфляй, женщины
  • 5:12. 100 м, брасс, мужчины
  • 5:20. 400 м, вольный стиль, женщины
  • 6:05. 4x100 м, вольный стиль, мужчины

Скейтбординг

  • 6:25. Стрит, женщины

Стендовая стрельба

  • 8:50. Скит, женщины

🇷🇺 Россия: Наталья Виноградова.

  • 9:50. Скит, мужчины

Маунтинбайк

  • 9:00. Кросс-кантри, мужчины

Прыжки в воду

  • 9:00. Синхронные прыжки, мужчины

🇷🇺 Россия: Александр Бондарь – Виктор Минибаев.

Гребной слалом

  • 9:45. Каноэ, мужчины

Стрельба из лука

  • 10:15. Командные соревнования, мужчины

Дзюдо

  • 11:00. До 57 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Дарья Межецкая.

  • 11:00. До 73 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Муса Могушков.

Спортивная гимнастика

  • 13:00. Командные соревнования, мужчины

🇷🇺 Россия: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Фехтование

  • 13:50. Сабля, женщины

🇷🇺 Россия: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина.

  • 14:15. Рапира, мужчины

🇷🇺 Россия: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников.

Тяжелая атлетика

  • 13:50. До 55 кг, женщины

Настольный теннис

  • 14:00. Парный разряд, смешанные команды

Тхэквондо

  • 14:30. До 67, женщины
  • 14:45. До 80 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Максим Храмцов.

Источник:
Гол.ру
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