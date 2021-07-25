Олимпиада-2020: расписание и календарь третьего дня соревнований – 26 июля 2021 года
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 26 июля – третий день соревнований. В нем будет разыгран 21 комплект наград в 14-ти видах спорта.
Расписание финальных соревнований:
Триатлон
- 0:30. Мужчины
🇷🇺 Россия: Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.
Плавание
- 4:30. 100 м, баттерфляй, женщины
- 5:12. 100 м, брасс, мужчины
- 5:20. 400 м, вольный стиль, женщины
- 6:05. 4x100 м, вольный стиль, мужчины
Скейтбординг
- 6:25. Стрит, женщины
Стендовая стрельба
- 8:50. Скит, женщины
🇷🇺 Россия: Наталья Виноградова.
- 9:50. Скит, мужчины
Маунтинбайк
- 9:00. Кросс-кантри, мужчины
Прыжки в воду
- 9:00. Синхронные прыжки, мужчины
🇷🇺 Россия: Александр Бондарь – Виктор Минибаев.
Гребной слалом
- 9:45. Каноэ, мужчины
Стрельба из лука
- 10:15. Командные соревнования, мужчины
Дзюдо
- 11:00. До 57 кг, женщины
🇷🇺 Россия: Дарья Межецкая.
- 11:00. До 73 кг, мужчины
🇷🇺 Россия: Муса Могушков.
Спортивная гимнастика
- 13:00. Командные соревнования, мужчины
🇷🇺 Россия: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.
Фехтование
- 13:50. Сабля, женщины
🇷🇺 Россия: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина.
- 14:15. Рапира, мужчины
🇷🇺 Россия: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников.
Тяжелая атлетика
- 13:50. До 55 кг, женщины
Настольный теннис
- 14:00. Парный разряд, смешанные команды
Тхэквондо
- 14:30. До 67, женщины
- 14:45. До 80 кг, мужчины
🇷🇺 Россия: Максим Храмцов.