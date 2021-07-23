Джейдон Санчо
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«Это сбывшаяся мечта». «Манчестер Юнайтед» представил Санчо
4 часа назад
Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии». За четыре сезона он забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи.
- Контракт с Санчо рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.
- В Англии на молодежном уровне Санчо выступал за «Уотфорд» и «Манчестер Сити».
- Ему 21 год. С «Боруссией» Санчо выигрывал Кубок Германии, со сборной Англии – серебро Евро-2020.
Санчо прокомментировал переход: «Я всегда буду благодарен Дортмунду за то, что он дал мне возможность играть за первую команду, хотя я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Шанс присоединиться к «Манчестер Юнайтед» – это сбывшаяся мечта. Не могу дождаться выступления в Премьер-лиге».
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