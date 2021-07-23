«Это сбывшаяся мечта». «Манчестер Юнайтед» представил Санчо

Санчо прокомментировал переход: «Я всегда буду благодарен Дортмунду за то, что он дал мне возможность играть за первую команду, хотя я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Шанс присоединиться к «Манчестер Юнайтед» – это сбывшаяся мечта. Не могу дождаться выступления в Премьер-лиге».