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#Эвертон #АПЛ

ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из списка объектов всемирного наследия. Среди причин – строительство стадиона «Эвертона»

19 минут назад

район доков

твиттер ЮНЕСКО

Участки в историческом центре Ливерпуля больше не входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение вынес Комитет всемирного наследия.

  • Объект «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» включает шесть участков в историческом центре и на территории доков.
  • ЮНЕСКО описывает город как один из крупнейших торговых центров 18-19 века. «Ливерпуль был пионером в развитии современных технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом».

Из-за застройки исторических участков город «утратил атрибуты, передающие выдающуюся общечеловеческую ценность объекта», посчитали в ЮНЕСКО. Речь идет о застройке доков Ливерпуля новыми зданиями.

ЮНЕСКО предупреждал о возможном исключении еще в 2012 году. Он посчитал, что застройка меняет облик набережной. Тем не менее Ливерпуль одобрил постройку новых офисов и домов в в доках, а также стадиона «Эвертона» вместимостью 52 888 человек.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сказала, что «разочарована» решением. По ее словам, город заботился об историческом центре и вкладывал в него «сотни миллионов фунтов».  

Статус объекта всемирного наследия дает доступ к финансированию от ООН и попадание в туристические путеводители.

Ливерпуль включили в список в 2004 году. Он стал третьим объектом, исключенным из списка за почти 50 лет его существования. Два других объекта: заповедник антилоп-ориксов в Омане и долина реки Эльба у Дрездена. Первую исключили из-за сокращения территории заповедника, вторую – из-за застройки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ЮНЕСКО
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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