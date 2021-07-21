Ливерпуль исключен из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди причин – строительство стадиона «Эвертона»
Участки в историческом центре Ливерпуля больше не входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение вынес Комитет всемирного наследия.
- Объект «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» включает шесть участков в историческом центре и на территории доков.
- ЮНЕСКО описывает город как один из крупнейших торговых центров 18-19 века. «Ливерпуль был пионером в развитии современных технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом».
Из-за застройки исторических участков город «утратил атрибуты, передающие выдающуюся общечеловеческую ценность объекта», посчитали в ЮНЕСКО. Речь идет о застройке доков Ливерпуля новыми зданиями.
ЮНЕСКО предупреждало о возможном исключении еще в 2012 году. Он посчитал, что застройка меняет облик набережной. Тем не менее Ливерпуль одобрил проект комплекса Liverpool Waters, а также стадиона «Эвертона» вместимостью 52 888 человек.
Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сказала, что «разочарована» решением. По ее словам, город заботился об историческом центре и вкладывал в него «сотни миллионов фунтов».
Статус объекта всемирного наследия дает доступ к финансированию от ООН и попадание в туристические путеводители.
Ливерпуль включили в список в 2004 году. Он стал третьим объектом, исключенным из списка за почти 50 лет его существования. Два других объекта: заповедник антилоп-ориксов в Омане и долина реки Эльба у Дрездена. Первую исключили из-за сокращения территории заповедника, вторую – из-за застройки.