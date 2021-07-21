ЮНЕСКО предупреждало о возможном исключении еще в 2012 году. Он посчитал, что застройка меняет облик набережной. Тем не менее Ливерпуль одобрил проект комплекса Liverpool Waters, а также стадиона «Эвертона» вместимостью 52 888 человек.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сказала, что «разочарована» решением. По ее словам, город заботился об историческом центре и вкладывал в него «сотни миллионов фунтов».

Статус объекта всемирного наследия дает доступ к финансированию от ООН и попадание в туристические путеводители.

Ливерпуль включили в список в 2004 году. Он стал третьим объектом, исключенным из списка за почти 50 лет его существования. Два других объекта: заповедник антилоп-ориксов в Омане и долина реки Эльба у Дрездена. Первую исключили из-за сокращения территории заповедника, вторую – из-за застройки.