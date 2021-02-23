Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года

Начало строительства зависит от одобрения заявки правительством. Если все пойдет по плану «Эвертона», то он приступит к проекту весной или летом 2021 года, пишет The Guardian.

Первые матчи на арене пройдут не раньше 2024 года. Стоимость стадиона оценивают в 500 миллионов фунтов стерлингов (около 52 миллиардов рублей).

«Эвертон» с 1892 года выступает на «Гудисон Парк». Клуб объяснял строительство нового стадиона желанием «идти в ногу с конкурентами Премьер-лиги и процветать». Кроме матчей на новой арене будут проводить концерты, свадьбы, конференции и другие мероприятия.

Территорию «Гудисон Парка» «Эвертон» хочет перестроить. По плану там появится медицинский центр, жилые помещения, торговые площади и офисные здания.