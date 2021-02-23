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Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года

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сайт «Эвертона»

Городской совет Ливерпуля единогласно одобрил проект нового стадиона «Эвертона». Арену вместимостью 52 888 человек построят в районе дока Брэмли-Мур.

  • Пока план одобрили только на местном уровне. Из-за масштабов проекта его должны согласовать с правительством. Решение получат в течение 21 дня.
  • Брэмли-Мур входит в число участков, объединенных ЮНЕСКО в объект всемирного наследия «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» . Из-за этого против строительства выступали несколько организаций, отвечающих за сохранность памятников.

Начало строительства зависит от одобрения заявки правительством. Если все пойдет по плану «Эвертона», то он приступит к проекту весной или летом 2021 года, пишет The Guardian. 

Первые матчи на арене пройдут не раньше 2024 года. Стоимость стадиона оценивают в 500 миллионов фунтов стерлингов (около 52 миллиардов рублей).

«Эвертон» с 1892 года выступает на «Гудисон Парк». Клуб объяснял строительство нового стадиона желанием «идти в ногу с конкурентами Премьер-лиги и процветать». Кроме матчей на новой арене будут проводить концерты, свадьбы, конференции и другие мероприятия.

Территорию «Гудисон Парка» «Эвертон» хочет перестроить. По плану там появится медицинский центр, жилые помещения, торговые площади и офисные здания.

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